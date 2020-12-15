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Із Києва у Славське вирушив перший «лижний експрес»

Соломія Головіна

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На головний залізничний вокзал Львова 15 грудня прибув потяг Інтерсіті+, який прямує із Києва до карпатського селища Славське, відомого гірськолижними курортами. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Потяг прибув об 11:09 год., зупинка на головному вокзалі Львова триває 20 хвилин, також Інтерсіті+ зупиняється на станції «Підзамче», поблизу центру міста.

До Славського, кінцевої станції, перший рейс швидкісного потяга із Києва прибуде о 13:20 год. По дорозі зупинятиметься у містах Стрий і Сколе.

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«Призначення Інтерсіті+ на цей маршрут саме взимку дуже актуальне, адже в Славському й довкола селища є багато гірськолижних курортів і зовсім не дарма місцева громада позиціонує себе лозунгом «гори вражень». Чудові краєвиди, велика кількість цікавих атракцій, роблять цю місцевість особливо привабливою для туризму. І не тільки взимку. Тому сподіваємось, що Інтерсіті+ за цим маршрутом курсуватиме постійно», – акцентував заступник начальника управління туризму та курортів Львівської облдержадміністрації Тарас Лозинський.

Напередодні йшлося про те, що швидкісний потяг Інтерсіті+ (№745/746) курсуватиме до 17 січня. Але у випадку актуальності рейс може стати постійним.

Потяг Інтерсіті+ «Київ – Славське» складається з 9 вагонів, з них 6 – другого класу і 3 – першого. У кожному вагоні по 56 місць.

Поїзд курсуватиме щодня. Вирушає з Києва о 5:59 (станція Київ-Пасажирський), у Львові – об 11:00 (станція Підзамче) та 11:09 (головний залізничний вокзал), а до Славського прибуває о 13:20. Загалом поїздка триває 7 годин і 20 хвилин.

У зворотному напрямку Інтерсіті+ вирушає зі Славського о 16:20, у Львові – о 18:26 (головний залізничний вокзал), о 18:54 (станція Підзамче), а до Києва (станція Київ-Пасажирський) прибуває о 23:57. Дорога між двома кінцевими станціями в зворотному напрямку триває 7 годин і 37 хвилин.

Квиток зі Львова до Славського коштує 208,45 грн (другий клас) або 365,25 – 393,17 грн (перший клас, залежно від часу придбання). Такі ж ціни на квитки і в зворотному напрямку.

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Фото: Державне агентство розвитку туризму

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