«Шахед» пролетів біля ядерної установки Південноукраїнської АЕС, – «Енергоатом»

У ніч на понеділок, 19 грудня, над Південноукраїнською АЕС зафіксували іранський ударний дрон. Він пролетів безпосередньо неподалік ядерної установки. Про це повідомляє «Енергоатом» у своєму Telegram.

«Сьогодні вночі, 19 грудня, о 00:46 год. зафіксовано проліт дрона-камікадзе «Шахед» над майданчиком Південноукраїнської АЕС у близькості до ядерної установки. Це є абсолютно неприпустимим порушенням ядерної та радіаційної безпеки», – йдеться у повідомленні.

«Енергоатом» закликав МАГАТЕ та всю міжнародну атомну спільноту не допустити, щоб ядерні об’єкти піддавалися ризику нападу з боку армії РФ й несли загрозу ядерній та радіаційній безпеці України і світу.

Нагадаємо, у ніч на 19 грудня російські окупанти випустили по Україні близько 35 ударних дронів Shahed-136/131 зі східного узбережжя Азовського моря. ЗСУ зуміли збити 30 із них, однак деякі безпілотники долетіли на Київщину, уразили там і в столиці об’єкти критичної інфраструктури.

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