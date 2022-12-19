Росія втратила ще 520 бійців та 27 одиниць техніки

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 98 800 військових, 2 988 танки, 281 літак та 264 гелікоптери. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого по 19 грудня загальні втрати Росії становлять:

особового складу ‒ 98 800 (+520) осіб,

танків ‒ 2 988 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 5 969 (+6) од,

артилерійських систем – 1 953 (+5) од,

РСЗВ ‒ 410 (+0) од,

засоби ППО ‒ 212 (+1) од,

літаків – 281 (+0) од,

гелікоптерів – 264 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 4 592 (+13) од,

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 1 657 (+8),

Крилаті ракети – 653 (+0);

Спеціальна техніка ‒ 175 (+1).

У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.