Росія втратила ще 520 бійців та 27 одиниць техніки

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 98 800 військових, 2 988 танки, 281 літак та 264 гелікоптери. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.
З 24 лютого по 19 грудня загальні втрати Росії становлять:
- особового складу ‒ 98 800 (+520) осіб,
- танків ‒ 2 988 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5 969 (+6) од,
- артилерійських систем – 1 953 (+5) од,
- РСЗВ ‒ 410 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 212 (+1) од,
- літаків – 281 (+0) од,
- гелікоптерів – 264 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 4 592 (+13) од,
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 1 657 (+8),
- Крилаті ракети – 653 (+0);
- Спеціальна техніка ‒ 175 (+1).
У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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Анастасія Диняк