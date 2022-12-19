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РФ та Китай проведуть спільні навчання, – ЗМІ

Анастасія Диняк

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Міноборони Росії анонсувало спільні військово-морські навчання з Китаєм. Про це пише Reuters.

Так, навчання триватимуть з 21 по 27 грудня. Вони включатимуть ракетні та артилерійські стрільби в Східно-Китайському морі.

«Основна мета навчань – зміцнення військово-морського співробітництва між Росією та Китаєм, підтримання миру та стабільності в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні», – йдеться у повідомленні.

У Reuters додають, що після початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія бачить лідера Китаю Сі Цзіньпіна своїм основним союзником проти Заходу, тому Москва намагається посилити свої політичні, безпекові та економічні зв’язки з Пекіном.

Зазначається, що Росія та Китай підписали «безмежне» стратегічне партнерство всього за кілька днів до початку вторгнення в Україну в лютому 2022 року, однак після того Пекін таки висловлював занепокоєння щодо військової агресії РФ.

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