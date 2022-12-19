На Донеччині росіяни вбили трьох цивільних, – ОВА

18 грудня російські військові вбили трьох мирних мешканців на Донеччині, також є постраждалі. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Так, росіяни вбили двох людей у Бахмуті та ще одного цивільного у Торському. Окрім того, ще чотири людини в області отримали

Кириленко додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.