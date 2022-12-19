Британія передасть Україні артилерійські боєприпаси

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак анонсував новий пакет військової підтримки для України. Зокрема йдеться про артилерійські боєприпаси. Про це пише Європейська правда.

Так, на зустрічі з прем’єрами країн Північної Європи та Нідерландів, яка 19 грудня проходить у Ризі, Сунак планує обговорити з партнерами нові можливості допомогти Україні протистояти Росії.

«Британія оголосить про майбутню поставку сотень тисяч боєприпасів для артилерії у наступному році за контрактом на 250 млн фунтів стерлінгів, що забезпечить постійне надходження в Україну вкрай важливих артилерійських боєприпасів протягом 2023 року», – йдеться у повідомленні

Зазначається, що британський прем’єр особисто повідомив президента України Володимира Зеленського про цю нову підтримку минулого тижня. Тоді Сунак також пообіцяв Україні і нові засоби протиповітряної оборони.

Наголосимо, що з лютого Україна отримала від Сполученого Королівства понад 100 тисяч боєприпасів