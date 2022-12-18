Росіяни обстріляли центр Херсона

Російські окупанти обстріляли центр Херсона, унаслідок цього троє людей отримали поранення. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
Так, у неділю, 18 грудня, ворог вчергове атакував Херсон. Унаслідок обстрілу постраждали цивільні.
«Херсон. По центру міста завдано чергового удару. Постраждало 3 людей. Вони отримали осколкові порання», – йдеться у повідомленні.
За даними Тимошенка, один з постраждалих у важкому стані. Усім пораненим надають медичну допомогу. На місці працюють екстрені служби.
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Анастасія Диняк