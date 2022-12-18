Росіяни обстріляли центр Херсона

Російські окупанти обстріляли центр Херсона, унаслідок цього троє людей отримали поранення. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Так, у неділю, 18 грудня, ворог вчергове атакував Херсон. Унаслідок обстрілу постраждали цивільні.

«Херсон. По центру міста завдано чергового удару. Постраждало 3 людей. Вони отримали осколкові порання», – йдеться у повідомленні.

За даними Тимошенка, один з постраждалих у важкому стані. Усім пораненим надають медичну допомогу. На місці працюють екстрені служби.