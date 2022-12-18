Росія втратила ще майже 600 бійців

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 98 280 військових, 2 987 танки, 281 літак та 264 гелікоптери. Про це йдеться у FacebookГенштабу ЗСУ.

З 24 лютого по 18 грудня загальні втрати Росії становлять:

особового складу ‒ 98 280 (+590) осіб,

танків ‒ 2 987 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 5 963 (+5) од,

артилерійських систем – 1 948 (+1) од,

РСЗВ ‒ 410 (+0) од,

засоби ППО ‒ 211 (+0) од,

літаків – 281 (+0) од,

гелікоптерів – 264 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 4 579 (+2) од,

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 1 649 (+1),

Крилаті ракети – 653 (+0);

Спеціальна техніка ‒ 174 (+0).

У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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