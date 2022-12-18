РФ отримала нову партію дронів від Ірану, – ГУР

Росіяни атакують українські міста іранськими дронами-камікадзе з нової партії, однак тепер намагаються заощаджувати запаси. Про це пише Українська правда.

Так, представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що Росія отримала нову партію безпілотників від Ірану, проте не поспішає їх використовувати. Натомість ворог застосовує все наявне ракетне озброєння.

«Це нова партія, але порівняно з початковим масованим використанням “Шахедів” вочевидь менша. Ми не коментуємо зараз кількість, але бачимо, що, наприклад, під час вчорашніх масованих терористичних ракетних ударів “Шахеди” не використовувалися. Використовувалися всі інші наявні засоби», – зазначив він.

Також Юсов додав, що в розвідки є дані про попередні домовленості РФ з Іраном щодо балістичних ракет іранського виробництва. Водночас за даними ГУР, станом на зараз Росія їх ще не отримала.