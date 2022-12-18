ОСТАННІ НОВИНИ

РФ отримала нову партію дронів від Ірану, – ГУР

Анастасія Диняк

|

Росіяни атакують українські міста іранськими дронами-камікадзе з нової партії, однак тепер намагаються заощаджувати запаси. Про це пише Українська правда.

Так, представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що Росія отримала нову партію безпілотників від Ірану, проте не поспішає їх використовувати. Натомість ворог застосовує все наявне ракетне озброєння.

«Це нова партія, але порівняно з початковим масованим використанням “Шахедів” вочевидь менша. Ми не коментуємо зараз кількість, але бачимо, що, наприклад, під час вчорашніх масованих терористичних ракетних ударів “Шахеди” не використовувалися. Використовувалися всі інші наявні засоби», – зазначив він.

Також Юсов додав, що в розвідки є дані про  попередні домовленості РФ з Іраном щодо балістичних ракет іранського виробництва. Водночас за даними ГУР, станом на зараз Росія їх ще не отримала.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Е-квиток на Львівщині: як та коли він працюватиме
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Е-квиток на Львівщині: як та коли він працюватиме

Львівська область першою в Україні запровадить е-квиток у приміських та міжміських автобусних маршрутах. Послуга безготі...

Міносвіти анонсувало новий формат вступної кампанії у 2023 році
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Міносвіти анонсувало новий формат вступної кампанії у 2023 році

У Міністерстві освіти і науки України не розглядають вступну кампанію у 2023 році за результатами традиційного зовнішньо...

Світ має знати правду: чому ЗМІ лишили акредитацій за репортажі з Херсона
Ольга ДЕНИСЯКА
Світ має знати правду: чому ЗМІ лишили акредитацій за репортажі з Херсона

Низку українських та іноземних журналістів позбавили акредитації за репортажі з Херсона, зроблені відразу після того, як...

Розкрадання військової допомоги: ганебний слід Львівської митниці
Галина ЯНКО
Розкрадання військової допомоги: ганебний слід Львівської митниці

Скандальна історія про те, як через Львівську митницю вдалося вкрасти у військових гуманітарну допомогу на 3 млн грн і «...

всі статті
Львівський портал