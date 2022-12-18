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Понад 1,2 млн бійців РФ дізнавалися, як здатися в полон, – розвідка

Анастасія Диняк

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Представник пресслужби ГУР Андрій Юсов заявив, що інфоресурсами українського проєкту «Хочу жити» скористалися вже понад 1 мільйон 200 тисяч росіян. Більшість з них – з території РФ. Про це пише Українська правда.

Так, інформаційними ресурсами українського державного проєкту «Хочу жити», який дає можливість здатися в полон, скористалися вже понад 1 мільйон 200 тисяч осіб.

«Це поки що не прямі звернення, але це люди, які вивчають для себе або для своїх рідних можливість зберегти життя в кривавій несправедливій війні окупантів Путіна проти України», – пояснив Юсов.

Він також додав, що на гарячу лінії, через чат-бот та інші контакти до проєкту звертаються понад 100 осіб щодня.

«Результати є, і вони вагомі, які стосуються і окремих рашистів, які здаються в полон, і цілих підрозділів, і це не лише рядові, але й офіцерський склад. Хоча найбільшу активність проявляють, безумовно, частково мобілізовані. Це люди, які взагалі не розуміють, що їм робити на війні в Україні й для чого вони тут опиняються», – зазначили в ГУР.

Для отримання інформації про те, як здатися в полон, російським військовослужбовцям або їхнім рідним та близьким слід телефонувати за цими номерами: +38 066 580 34 98 та +38 093 119 29 84. Гарячі лінії працюють цілодобово.

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