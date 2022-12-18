На Херсонщині росіяни вбили трьох цивільних

Російські окупанти продовжують атакувати Херсонщину. За добу унаслідок обстрілів загинули троє мирних мешканців, є постраждалі. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
Так, у суботу, 17 грудня, росіяни 54 рази обстріляли територію Херсонщини. Ворог атакував з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків та застосував снайперську зброю.
Окрім того, окупанти обстріляли житлові квартали Херсона. Поцілили в медичний заклад, приватні та багатоквартирні будинки.
Унаслідок ворожих атак за добу загинуло троє людей, ще шестеро жителів Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості.
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Анастасія Диняк