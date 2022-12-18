На Херсонщині окупанти обстріляли гуманітарний штаб

Російські окупанти поцілили у штаб гуманітарної допомоги у селі Степанівка на Херсонщині. Є загибла та постраждалі. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Так, у суботу, 17 грудня, росіяни з мінометів обстріляли Степанівку. Ворожі снаряди влучили у штаб гуманітарної допомоги. Унаслідок цього від отриманих травм загинула жінка, ще двоє людей госпіталізовані.

За даними Тимошенка, окупанти також пошкодили місцеву школу, лікарню та церкву.