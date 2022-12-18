На Донеччині унаслідок обстрілів загинула людина

Унаслідок російський обстрілів Донеччини загинув один мирний мешканець, ще одна людина поранена. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Так, у суботу, 17 грудня, у Часовому Яру окупанти вбили одного мирного мешканця. Ще одна людина в області отримала поранення.
Кириленко наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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Анастасія Диняк