На Донеччині унаслідок обстрілів загинула людина

Унаслідок російський обстрілів Донеччини загинув один мирний мешканець, ще одна людина поранена. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Так, у суботу, 17 грудня, у Часовому Яру окупанти вбили одного мирного мешканця. Ще одна людина в області отримала поранення.

Кириленко наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.