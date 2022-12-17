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ЗСУ ліквідували ще 420 окупантів

Ольга Денисяка

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За добу російська окупаційна армія в Україні позбулася ще чотирьох сотень своїх військових, п’ятьох танків і одної артилерійської системи. Про це йдеться на сторінці Генштабу у Facebook.

Загальні бойові втрати ворога з 24 лютого до ранку 17 грудня становлять:

особового складу ‒ близько 97690 (+420) осіб ліквідовано, 

танків ‒ 2985 (+5) од, 

бойових броньованих машин ‒ 5958 (+6) од, 

артилерійських систем – 1947 (+1) од, 

РСЗВ – 410 (+0) од, 

засоби ППО ‒ 211 (+0) од,

літаків – 281 (+0) од, 

гелікоптерів – 264 (+0) од, 

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1648 (+0),

крилаті ракети ‒ 653 (+61),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4577 (+14) од,

спеціальна техніка  ‒ 174 (+2).

Дані уточнюються.

Зазначимо, що у своїх офіційних зведеннях Генштаб подає узагальнену кількість загиблих російських військових. Натомість поранених окупантів у рази більше.

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