ЗСУ ліквідували ще 420 окупантів

За добу російська окупаційна армія в Україні позбулася ще чотирьох сотень своїх військових, п’ятьох танків і одної артилерійської системи. Про це йдеться на сторінці Генштабу у Facebook.
Загальні бойові втрати ворога з 24 лютого до ранку 17 грудня становлять:
особового складу ‒ близько 97690 (+420) осіб ліквідовано,
танків ‒ 2985 (+5) од,
бойових броньованих машин ‒ 5958 (+6) од,
артилерійських систем – 1947 (+1) од,
РСЗВ – 410 (+0) од,
засоби ППО ‒ 211 (+0) од,
літаків – 281 (+0) од,
гелікоптерів – 264 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1648 (+0),
крилаті ракети ‒ 653 (+61),
кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4577 (+14) од,
спеціальна техніка ‒ 174 (+2).
Дані уточнюються.
Зазначимо, що у своїх офіційних зведеннях Генштаб подає узагальнену кількість загиблих російських військових. Натомість поранених окупантів у рази більше.
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Ольга Денисяка