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У Львові проведуть концерт, щоб допомогти дітям загиблих воїнів

Ольга Денисяка

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19 грудня у Львові відбудеться благодійний концерт від благодійного фонду Rada Help. Мета концерту: допомогти дітям загиблих воїнів. Про це Львівському порталу повідомили організатори.

Організатори розповідають, що благодійний концерт проводять, щоб допомогти діткам, які через війну залишились без батьків. Виступатимуть учасники шоу «Голос країни»: OKS, Marko Kvitka, Nikita Lomakin, Kateryna Biehu. А також: GREMO, гурт «Шосте чуття», SOWA та інші. Вартість квитка становить 250 грн і всі кошти від продажу квитків буде передано дітям. 

«Сьогодні безліч сімей потребують нашої допомоги. На жаль, російські загарбники залишили без батька не одну дитину та в наших силах подарувати малечі свято та промінь надії. 19 грудня ви зможете провести вечір під супровід української музики від талановитих артистів і долучитися до доброї справи», – запрошують організатори. 

Концентр почнеться о 18:00. Локація: м. Львів, ресторан «MolodoZeleno», вул. Джерельна, 20. 

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