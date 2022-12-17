У Львові проведуть концерт, щоб допомогти дітям загиблих воїнів

19 грудня у Львові відбудеться благодійний концерт від благодійного фонду Rada Help. Мета концерту: допомогти дітям загиблих воїнів. Про це Львівському порталу повідомили організатори.

Організатори розповідають, що благодійний концерт проводять, щоб допомогти діткам, які через війну залишились без батьків. Виступатимуть учасники шоу «Голос країни»: OKS, Marko Kvitka, Nikita Lomakin, Kateryna Biehu. А також: GREMO, гурт «Шосте чуття», SOWA та інші. Вартість квитка становить 250 грн і всі кошти від продажу квитків буде передано дітям.

«Сьогодні безліч сімей потребують нашої допомоги. На жаль, російські загарбники залишили без батька не одну дитину та в наших силах подарувати малечі свято та промінь надії. 19 грудня ви зможете провести вечір під супровід української музики від талановитих артистів і долучитися до доброї справи», – запрошують організатори.

Концентр почнеться о 18:00. Локація: м. Львів, ресторан «MolodoZeleno», вул. Джерельна, 20.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.