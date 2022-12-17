У Кривому Розі під завалами знайшли тіло півторарічного хлопчика

Вночі у Кривому Розі рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого російською ракетою будинку тіло загиблого півторарічного хлопчика. Про це повідомив голова військової адміністрації Дніпропетровської області Валентин Резніченко.

«У Кривому Розі після опівночі рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого російською ракетою будинку тіло 1,5-річного хлопчика…», – йдеться в повідомленні.

Резніченко зазначив, що п’ятничний удар по місту забрав чотири життя. Росіяни вбили 64-рiчну жінку і молоду родину з маленьким сином. Тринадцятеро людей поранені. Серед них – четверо дітей.

Нагадаємо, у п’ятницю вранці, 16 грудня, під час чергової масованої атаки російських окупантів ворожа ракета влучила у житловий будинок в Кривому Розі.

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