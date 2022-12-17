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Російські війська вбили 450 дітей в Україні

Ольга Денисяка

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Станом на ранок 17 грудня щонайменше 1313 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ: 450 дітей загинуло та понад 863 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Про це йдеться у Facebook Офісу Генпрокурора.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 428, Харківській – 267, Київській – 117, Миколаївській – 80, Запорізькій – 78, Херсонській – 74, Чернігівській – 68, Луганській – 65, Дніпропетровській – 39. Ці цифри не остаточні, оскільки триває раобота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

16 грудня внаслідок влучання ворожої ракети в житловий будинок в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області півторарічна дитина загинула. Ще четверо дітей віком від 3 до 10 років отримали поранення.

 Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 3126 закладів освіти. 337 з них зруйновано повністю.

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