Гурт TVORCHI представить Україну на Євробаченні-2023

Україну на Пісенному конкурсі Євробачення-2023 у Ліверпулі представить гурт TVORCHI. Про це повідомляє Львівський портал.
У фіналі брали участь десятеро учасників Нацвідбору:
1. Moisei — «I’m Not Alone»
2. OY Sound System — «Ой, тужу»
3. DEMCHUK — «Alive»
4. Jerry Heil — «WHEN GOD SHUT THE DOOR»
5. FIINKA — «Довбуш»
6. KRUTЬ — «Колискова»
7. Tember Blanche — «Я вдома»
8. Angelina — «Stronger»
9. 2TONE — «Квітка»
10. TVORCHI — «Heart of Steel»
Зазначимо, що голосування за представника України на пісенному конкурсі вперше проходило в додатку «Дія. До результатів голосування глядачів додали результати журі і за загальною оцінкою обирали переможця.
Таблиця з фінальними балами від журі та глядачів виглядає так:
.
Євробачення-2023
Український гурт Kalush Orchestra переміг на Євробаченні-2022, тож наступий конкурс мав відбутися в Україні.
Через війну в Україні організатори вирішили, що Євробачення-2023 варто провести у Великій Британії, яка посіла друге місце на конкурсі, але майбутні музичні змагання мають пройти від від імені України.
67-й Пісенний конкурс Євробачення від імені України прийматиме Ліверпуль. Гранд-фінал пісенного конкурсу Євробачення-2023 відбудеться на арені Liverpool 13 травня, а півфінали пройдуть 9 й 11 травня наступного року.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Ольга Денисяка