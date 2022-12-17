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Гурт TVORCHI представить Україну на Євробаченні-2023

Ольга Денисяка

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​​Україну на Пісенному конкурсі Євробачення-2023 у Ліверпулі представить гурт TVORCHI. Про це повідомляє Львівський портал.

У фіналі брали участь десятеро учасників Нацвідбору:

1. Moisei — «I’m Not Alone»

2. OY Sound System — «Ой, тужу»

3. DEMCHUK — «Alive»

4. Jerry Heil — «WHEN GOD SHUT THE DOOR»

5. FIINKA — «Довбуш»

6. KRUTЬ — «Колискова»

7. Tember Blanche — «Я вдома»

8. Angelina — «Stronger»

9. 2TONE — «Квітка»

10. TVORCHI — «Heart of Steel»

Зазначимо, що голосування за представника України на пісенному конкурсі вперше проходило в додатку «Дія. До результатів голосування глядачів додали результати журі і за загальною оцінкою обирали переможця.

Таблиця з фінальними балами від журі та глядачів виглядає так:

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Євробачення-2023

Український гурт Kalush Orchestra переміг на Євробаченні-2022, тож наступий конкурс мав відбутися в Україні.

Через війну в Україні організатори вирішили, що Євробачення-2023 варто провести у Великій Британії, яка посіла друге місце на конкурсі, але майбутні музичні змагання мають пройти від від імені України.

67-й Пісенний конкурс Євробачення від імені України прийматиме Ліверпуль. Гранд-фінал пісенного конкурсу Євробачення-2023 відбудеться на арені Liverpool 13 травня, а півфінали пройдуть 9 й 11 травня наступного року.

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