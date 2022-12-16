Втрати Росії перевищили 97 тисяч військових

За добу російська окупаційна армія в Україні позбулася ще майже сімох сотень своїх військових, п’ятьох танків і трьох артилерійських систем. Про це йдеться на сторінці Генштабу у Facebook.

Загальні бойові втрати ворога з 24 лютого до ранку 16 грудня становлять:

особового складу ‒ близько 97 270 осіб ліквідовано (+680),

танків ‒ 2980 одиниць (+5),

бойових броньованих машин ‒ 5952 одиниці (+6),

артилерійських систем – 1946 одиниць (+3),

РСЗВ – 410 одиниць (+4),

засоби ППО ‒ 211 одиниць (+0),

літаків – 281 одиниця (+0),

гелікоптерів – 264 одиниці (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1648 одиниць (+4),

крилаті ракети ‒ 592 одиниці (+0),

кораблі /катери ‒ 16 одиниць (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 4563 одиниці (+0),

спеціальна техніка ‒ 172 одиниці (+0).

Всі дані уточнюються.

Зазначимо, що у своїх офіційних зведеннях Генштаб подає узагальнену кількість загиблих російських військових. Натомість поранених окупантів у рази більше.

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