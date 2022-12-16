Втрати Росії перевищили 97 тисяч військових

За добу російська окупаційна армія в Україні позбулася ще майже сімох сотень своїх військових, п’ятьох танків і трьох артилерійських систем. Про це йдеться на сторінці Генштабу у Facebook.
Загальні бойові втрати ворога з 24 лютого до ранку 16 грудня становлять:
- особового складу ‒ близько 97 270 осіб ліквідовано (+680),
- танків ‒ 2980 одиниць (+5),
- бойових броньованих машин ‒ 5952 одиниці (+6),
- артилерійських систем – 1946 одиниць (+3),
- РСЗВ – 410 одиниць (+4),
- засоби ППО ‒ 211 одиниць (+0),
- літаків – 281 одиниця (+0),
- гелікоптерів – 264 одиниці (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1648 одиниць (+4),
- крилаті ракети ‒ 592 одиниці (+0),
- кораблі /катери ‒ 16 одиниць (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4563 одиниці (+0),
- спеціальна техніка ‒ 172 одиниці (+0).
Всі дані уточнюються.
Зазначимо, що у своїх офіційних зведеннях Генштаб подає узагальнену кількість загиблих російських військових. Натомість поранених окупантів у рази більше.
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Наталя Дуляба