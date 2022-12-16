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Укрзалізниця тимчасово скасувала три потяги до Львова

Андрій Котенський

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У зв’язку з ремонтом інфраструктури та рухомого складу залізниця тимчасово призупиняє рух деяких поїздів, що курсують до Львова. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОВА.

18 та 19 грудня цього року не курсуватиме поїзд № 6056 сполученням Львів – Сокаль.

19 та 20 грудня не курсуватиме поїзд № 6053 сполученням Сокаль – Львів;

20-22 грудня не курсуватиме регіональний поїзд № 802/801 сполученням Чернівці – Львів – Чернівці;

23 грудня не курсуватиме  регіональний поїзд № 807/808 сполученням Коломия – Львів – Коломия.

«Просимо пасажирів врахувати тимчасові зміни під час планування подорожей у вказаних сполученнях», – йдеться у повідомленні залізничників.

Раніше «Укрзалізниця» повідомила, що через атаку рашистів 16 грудня затримується низка потягів.

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