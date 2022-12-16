Через атаку рашистів затримуються потяги

Через атаку рашистів і спричинені знеструмлення вже 17 поїздів прямують із затримками на понад 30 хвилин, повідомляє пресслужба АТ «Укрзалізниці».

За даними залізничників, попри знеструмлення жоден поїзд далекого сполучення не скасовано.

Якщо пасажири пропустили свій рейс через тривогу «Укрзалізниця» забере пасажирів наступним потягом за старим квитком.

Ррезервні тепловози вже виведені в роботу та підстраховують рухомі склади на знеструмлених ділянках.

Вокзали працюють на посадку та висадку через підземні переходи, люди перебувають в укриттях.

Наразі повідомляється про затримки таких потягів:

№45/46 Ужгород — Харків +1:46;

№111/112 Київ — Ізюм +1:40;

№149/150 Чернівці — Полтава-Півд. +1:20;

№31/32 Перемишль — Запоріжжя +1:18;

№21/22 Трускавець — Харків +1:17;

№707/708 Київ — Чернігів +1:17;

№15/16 Рахів — Харків +1:15;

№93/94 Хелм — Харків +1:15;

№131/132 Дніпро — Львів +1:13;

№119/120 Львів — Запоріжжя-1 +1:11;

№721/722 Київ — Харків +1:10;

№731/732 Київ — Дніпро +1:07;

№725/726 Харків — Київ +1:07;

№715/716 Перемишль — Київ +1:01.

По Одеській, Придніпровській, Південній залізницях приміські поїзди, що вже в дорозі, далі прямуватимуть під тепловозами зі спізненнями до 2 годин.

Київська кільцева електричка продовжує рух із затримками через знеструмлення на кількох столичних ділянках, але рух через обидва мости продовжується.

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