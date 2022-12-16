СБУ назвала організаторів депортації українських дітей-сиріт до РФ

СБУ повідомила про підозру «міністрам «днр», які організовували депортацію українських дітей до рф. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі СБУ.

Служба безпеки продовжує викривати керівників окупаційних адміністрацій країни-агресора у захоплених районах сходу України. У результаті слідчо-оперативних дій зібрано беззаперечні докази вини ще двох «посадовців» псевдодержавних утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької області.

Зловмисниками є «министр здравоохранения» та «министр доходов и сборов» терористичної організації «днр».

«Ці двоє російських громадян входять до найближчого оточення ватажка терористів Пушиліна і за його «протекцією» були призначені до керівних лав окупаційних органів у липні цього року», – йдеться в повідомленні.

Встановлено, що саме вони причетні до організації примусового вивезення українських дітей-сиріт з тимчасово захоплених районів Донеччини до рф під виглядом поїздок до дитячих таборів. Також керівник окупаційного «минздраву» займався переформатуванням медичної галузі регіону під потреби країни-агресора.

Встановлено, що за його вказівкою переоблаштовують місцеві лікарні у військові шпиталі для прийому поранених окупантів.

«При цьому очільник «минфину «днр» займається питаннями перелаштування промислових потужностей регіону для забезпечення потреб воєнно-промислового комплексу та військових угруповань рф», – повідомили в СБУ.

На підставі зібраної доказової бази слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України. Наразі зловмисники перебувають на тимчасово окупованій території сходу України.

Однак, СБУ встановила місця їх перебування і проводить заходи для притягнення до відповідальності.

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