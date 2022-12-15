Зеленський пояснив, чому припинення війни вигідне Путіну

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що Путін програє війну, яку сам розпочав, і чим швидше він відведе війська, тим краще це для нього та його оточення. Про це пише The Economist.

Так, в інтерв’ю виданню Зеленський заявив, що якнайшвидше закінчення війни є, перш за все, вигідним для самого Путіна.

«Чим швидше закінчиться війна – і якщо Росія визнає, що починати війну було трагічною помилкою, тим довше російський президент збереже своє життя та життя свого оточення», – пояснив він.

Також президент наголосив, що поразка Росії вже зрозуміла. Україні залишається вийти на державні кордони 1991 року, щоб росіяни не змогли повторити вторгнення.

«Треба розуміти реальну картину, коли весь світ, в першу чергу, показує не просто підтримку, а дипломатично, економічно, санкціями, ізоляцією демонструє, що за агресію доведеться платити – вийти на кордони і тоді платити», – додав він.

На думку Зеленського, Путін незабаром може переключитися на шлях дипломатії, однак це можливо лише у разі повного відведення російських військ з усієї території України.