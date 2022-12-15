За держзраду 15 бойовиків «ЛДНР» проведуть 15 років за ґратами

15 років у в’язниці проведуть бойовики незаконних формувань «ЛДНР», які допомагали росіянам захоплювати міста на півдні та сході України. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Так, за даними СБУ, на початку повномасштабного вторгнення мешканці тимчасово окупованих територій Донеччина та Луганщини добровільно долучилися до військових угруповань ворога.

Снайпери та гранатометники у складі підрозділів 2-го армійського корпусу Південного військового округу армії РФ брали участь у бойових діях на Херсонському, Запорізькому, Харківському і Донецькому напрямках.

Окрім того, зрадники розкрадали місцеві елеватори та незаконно вивозили українське зерно з тимчасово захоплених причорноморських районів України до Росії.

Бойовики потрапили в полон українських захисників під час контрнаступу на південному та східному фронтах. Суд визнав їх винними у державній зраді (ст. 111 ККУ) та колабораційній діяльності (ст. 111-1 ККУ). Усі 15 фігурантів засуджені до 15 років за ґратами.