Трьох львів’ян викрили на торгівлі контрабандними електронними сигаретами

У Львові троє місцевих мешканців налагодили схему торгівлі електронними сигаретами, ввезеними з-за кордону нелегально. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

За даними слідства, троє львів’ян збували контрабандні електронні сигарети через спеціально створений Telegram-канал, а також у місцевих крамницях.

Під час обшуків у львівських магазинах та зі місцями проживання горе-бізнесменів виявили понад 28 тисяч електронних сигарет відомої іноземної марки вартістю більше 10 млн грн.

Також правоохоронці вилучили автомобілі, якими перевозили підакцизні товари, чорнову бухгалтерію, мобільні телефони, сервери, а також 16 млн грн готівки, отриманих внаслідок злочинної діяльності.

Попередньо відомо, що вартість всього вилученого майна становить 30 млн грн.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 (збут контрабандних підакцизних товарів організованою групою осіб) ККУ.

Наразі тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо оголошення підозри фігурантам справи.

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