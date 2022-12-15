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Росіяни вбили вже 447 українських дітей

Анастасія Диняк

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Станом на ранок четверга, 15 грудня, російські військові вбили 447 дітей в Україні, ще щонайменше 856 – зазнали поранень. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Правоохоронці відзначають, що ці дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення жертв в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій – 426, Харківській – 267, Київській – 117, Миколаївській – 80, Чернігівській – 68, Луганській – 65, Херсонській – 72, Запорізькій – 78, Дніпропетровській – 33.

14 грудня внаслідок обстрілу ворогом Херсона загинув 8-річний хлопчик.

Під час фіксації воєнних злочинів, вчинених на території Миколаївської області, у села Новопетрівка Баштанського району встановлено факт загибелі через обстріл окупантів трьох сестричок: двом старшим по 16, а молодшій – 14 років.

Стало відомо, що 24 листопада внаслідок обстрілу Херсона отримав поранення 17-річний підліток.

За даними правоохоронців, щонайменше 3 126 закладів освіти пошкоджено внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів українських міст і сіл збройними силами РФ. При цьому 337 з них зруйновані повністю.

 

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