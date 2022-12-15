Польща визнала РФ державою-спонсором тероризму

Сейм Польщі ухвалив резолюцію, яка визнає Росію державою-спонсором тероризму з поправою про Смоленську катастрофу 2010 року. Про це пише Європейська правда.

Так, резолюцію підтримали 231 депутат, водночас 226 депутатів, зокрема опозиція, участі в голосуванні не брали.

У документі зазначається, що війна Росії проти України є «грубим порушенням» заборони Статуту ООН на застосування сили, а також «порушенням суверенітету, політичної незалежності та територіальної цілісності України».

«Російська Федерація має бути ізольована на міжнародній арені», – наголосили у Сеймі.

Окрім того, партія «Право і справедливість» запропонувала поправку про Смоленську катастрофу 2010 року.

«Росія несе пряму відповідальність за катастрофу літака ВПС Польщі (рейс 101) у Смоленську в квітні 2010 року, в якій загинули 96 осіб, що перебували на борту, зокрема президент Республіки Польща Лех Качинський, польські урядовці, вищі польські військові командири та військові командири країн-членів НАТО, а також депутати польського парламенту», – йдеться у повідомленні.

Також резолюція визначає РФ винною у збитті літака Малайзійських авіаліній (рейс МН17) у липні 2014 року, коли загинули 298 пасажирів і членів екіпажу.

Як відомо, 21 листопада Парламентська асамблея НАТО визнала Російську Федерацію та її режим державою-терористом.

Як повідомляв Львівський портал, терористичним режимом Росію визнала напередодні Парламентська асамблея Ради Європи.

Європарламент під час голосування 23 листопада також підтримав резолюцію про визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Також рішення про визнання Росії і її чинного політичного режиму терористичним уже прийняли Чехія Естонія, Латвія.

Україна ж визнала РФ державою-терористом, а її дії у повномасштабній війні – геноцидом українців ще у квітні.