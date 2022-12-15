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ООН надала українцям 4,5 мільярда доларів гуманітарної допомоги, – Шмигаль

Наталя Дуляба

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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що протягом 2022 року Організація Об’єднаних Націй надала українцям 4,5 мільярда доларів гуманітарної підтримки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Кабінету Міністрів України.

«ООН цього року надала українцям 4,5 мільярда доларів гуманітарної підтримки, і ми працюємо над збільшенням цієї суми наступного року. Зараз нашим головним завданням є пережити найскладнішу в нашій історії зиму», – сказав Денис Шмигаль за результатами зустрічі із заступником генсека ООН з гуманітарних питань Мартіном Гріффітсом.

За словами глави уряду, зараз 12 мільйонів українців щодня відчувають гостру нестачу електрики або навіть змушені жити по кілька днів зовсім без енергопостачання. Тому він подякував усім партнерам України, зокрема й ООН, за надання обладнання, яке дозволяє повертати світло в домівки українців.

Мартін Гріффітс зі свого боку наголосив, що ООН хоче допомогти українському уряду перезапустити економіку, повернути приватний сектор на ноги та збільшити кількість робочих місць. Крім того, посадовець наголосив також на важливості програм із розмінування та допомоги українцям у прифронтових громадах, аби повертати туди життя.

Зауважимо, що в гуманітарній сфері Україна та ООН планують активну співпрацю за такими напрямками:

  • продовження надання прямої фінансової допомоги внутрішнім переселенцям, яка зараз здійснюються спільно з агенціями ООН;
  • подальше облаштування прихистків для переселенців та створення умов для їхнього проживання взимку;
  • реалізація програм із відновлення пошкодженого через війну житла;
  • надання гуманітарної допомоги на територіях, звільнених від окупації, та населенню, евакуйованому з місць інтенсивних бойових дій;
  • підтримка людей, які залишаються в зоні активних бойових дій;
  • підтримка малого та середнього бізнесу, чия стійкість є вирішальною для економіки України;
  • активізація програм із гуманітарного розмінування, зокрема започаткування нових програм розмінування в Україні.

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Фото: пресслужба уряду

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