На Донеччині окупанти вбили ще двох цивільних

Унаслідок російських обстрілів на Донеччині загинули двоє місцевих мешканців, є постраждалі. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Так, 14 грудня російські військові вчергове атакували Донеччину. У Бахмуті та Роздолівці загинули двоє цивільних. Ще четверо людей в області отримали поранення.

За даними ОВА, станом на ранок четверга, 15 грудня, на Донеччині від росіян загинули щонайменше 1 257 мирних мешканців та дістали поранення щонайменше 2 742 мешканці. Дані не остаточні, адже наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.