Генштаб озвучив свою позицію щодо «святкового припинення вогню»

Сили оборони України не будуть зупинятися через новорічні й свята, а припинити вогонь можуть лише тоді, коли Росія виведе свої війська з території суверенної України. Про це під час брифінгу 15 грудня сказав заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

Журналістка поцікавилась, чи можливе для України припинення вогню на новорічні й різдвяні свята, що наближаються.

Таке запитання здивувало Олексія Громова, втім він категорично відповів: «Я вважаю, що повне припинення вогню з нашого боку буде лише тоді, коли жодного окупанта не залишиться на нашій землі».

Нагадаємо, 12 грудня президент Володимир Зеленський, звертаючись до лідерів G7 заявив, що Росія могла б почати виводити свої війська з території України на Різдво і таким чином показала б свою здатність відмовитись від агресії.

На це прессекретар президента РФ Дмітрій Пєсков відповів, що про виведення російських військ з України на Різдво навіть не може ітись.

Потім секретар РНБО Олексій Данілов пояснив: українська влада розуміє, що Росія не виведе добровільно свою армію на Різдво.

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