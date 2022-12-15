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Через брак місця у Мелітополі трупи та поранених рашистів звозять до Криму, – Генштаб

Наталя Дуляба

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Російські окупаційні війська продовжують нести втрати в Україні. Через брак місць у лікарнях і моргах Мелітополя загиблих змушені везти до Криму. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 15 грудня.

Так, медзаклади й морги у Мелітополі вже переповнені. Не маючи більше місця, окупанти везуть трупи своїх військових до Криму. Туди ж транспортують й поранених.

«Для поповнення втрат окупанти змушені доукомплектовувати командну ланку оперативно-тактичного рівня офіцерами-пенсіонерами, звільненими в запас, та навіть офіцерами у відставці. Їх направляють у район ведення бойових дій», – йдеться у повідомленні.

Водночас у Генштабі розповіли про результати удару ЗСУ 13 грудня по рашистах в районах Токмака, Пологів та Бердянська Запорізької області.

Підтверджено знищення двох складів боєприпасів, двох артилерійських систем із боєкомплектом, а також шість одиниць військової техніки різного типу. Понад 200 російських військовослужбовців дістали поранення.

Нагадаємо, за офіційними даними Генштабу ЗСУ у війні проти України Росія втратила вже понад 96 тисяч солдат вбитими. Кількість поранених у рази більша.

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