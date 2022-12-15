Втрати Росії перевищили 96,5 тисяч бійців

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 96 590 військових, 2 975 танки, 281 літак та 264 гелікоптери. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.
З 24 лютого по 15 грудня загальні втрати Росії становлять:
- особового складу ‒ 96 590 (+590) осіб,
- танків ‒ 2 975 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5 946 (+9) од,
- артилерійських систем – 1 943 (+12) од,
- РСЗВ ‒ 406 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 211 (+0) од,
- літаків – 281 (+0) од,
- гелікоптерів – 264 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 4 563 (+1) од,
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 1 644 (+27),
- Крилаті ракети – 592 (+0);
- Спеціальна техніка ‒ 172 (+1).
У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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Анастасія Диняк