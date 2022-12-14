Україна використовує зброю за призначенням, – США

У Пентагоні заявили, що не мають інформації щодо того, що Україна використовує зброю, яку отримує як військову допомогу від партнерів, не за призначенням. Про це пише Європейська правда.

Так, речник Пентагону Патрик Райдер зазначив, що станом на 13 грудня немає жодної достовірної інформації, яка б свідчила про використання Україною озброєння в незаконних цілях. Він наголосив, що результати на фронті «говорять самі за себе».

«Ми й далі спостерігаємо, що українці беруть спроможності, які їм постачають Сполучені Штати та міжнародна спільнота, й використовують їх украй ефективно для захисту своєї держави й відвоюванні суверенної території», – додав Райдер.