У Львові відкрили кримінал через самовільно захоплену ділянку на Єрошенка

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом самовільного зайняття земельної ділянкина вулиці Єрошенка, 25 у Львові. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

«Історія із самовільним захопленням ділянки, що на вулиці Єрошенка, має продовження. Відтепер це питання на контролі Галицької окружної прокуратури. Вже відкрито кримінальне провадження за фактом самовільного зайняття земельної ділянки (ч. 1 ст. 197-1 ККУ)», – інформують у міському департаменті містобудування.

Нагадаємо, ще у вересні управління державного контролю за використанням та охороною земель департаменту містобудування ЛМР виявило ділянку з ознаками самозахоплення. Частину цієї ділянки місто планувало виставити на земельний аукціон.

«Восени на місце виїхала спеціальна комісія, яка зафіксувала: на ділянці площею 0,13 га порушено верхній шар ґрунту, знищено щонайменше 10 дерев, ще кілька дуже пошкоджено, завезено бетонні блоки, саму ділянку загородили та облаштували два заїзди-виїзди», – додають у департаменті містобудування.

За словами заступника міського голови з містобудування Любомира Зубача, на цю ділянку не було жодних документальних підтверджень, зокрема рішення щодо розробки документації із землеустрою. Натомість у реєстрі речових прав на вулиці Єрошенка, 25А зареєстрований житловий будинок, якого насправді не існує. Райдаміністрація не присвоювала адреси такому об’єкту.

Відтак управління держконтролю за використанням та охороною земель департаменту містобудування ЛМР скерувало листа до Львівської обласної прокуратури, ГУ Національної поліції у Львівській області, Державної екологічної інспекції в області.

Водночас було скероване колективне звернення мешканців вул. Чубинського до ГУ Держгеокадастру області. А також скероване звернення до Галицької окружної прокуратури міста щодо залучення спеціалістів Держекоінспекції або Держгеокадастру для визначення розміру шкоди, заподіяної місту.

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