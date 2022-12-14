РФ втратила ще щонайменше 740 бійців

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 96 000 військових, 2 970 танки, 281 літак та 264 гелікоптери. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.
З 24 лютого по 14 грудня загальні втрати Росії становлять:
- особового складу ‒ 96 000 (+740) осіб,
- танків ‒ 2 970 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5 937 (+7) од,
- артилерійських систем – 1 931 (+0) од,
- РСЗВ ‒ 404 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 211 (+0) од,
- літаків – 281 (+0) од,
- гелікоптерів – 264 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 4 562 (+13) од,
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 1 617 (+0),
- Крилаті ракети – 592 (+0);
- Спеціальна техніка ‒ 171 (+1).
У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Анастасія Диняк