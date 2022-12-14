Нардепа від «Слуги народу» підозрюють у брехні в декларації на майже 4 млн

САП та НАБУ повідомили про підозру у декларуванні недостовірних відомостей чинному народному депутату. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі САП.

14 грудня прокурор САП та детектив НАБУ повідомили про підозру народному депутату України IХ скликання в умисному внесенні недостовірних відомостей до декларації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України.

Встановлено, що народний депутат у декларації за 2020 рік не вказав квартиру у столиці, яка перебувала у нього в користуванні, а також неправильно зазначив суму наявних на його банківських рахунках грошових активів.

Загалом народний депутат не задекларував майна на загальну суму понад 3,7 млн гривень, що більш ніж у 500 разів перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб, чим порушив вимоги пп. 2, 3 ч. 1 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції».

Правоохоронці не називають ім’я підозрюваного, але за даними Української правди, йдеться про Володимира Гевка з фракція «Слуга народу».

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