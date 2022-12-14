Львів попрощається із двома загиблими захисниками

15 грудня Львів прощатиметься з Героями Андрієм Ковалем та Андрієм Ламоніним, які загинули у бою з російськими загарбниками. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Мерія закликає львів’ян та гостей міста долучитись до міської церемонії прощання та утриматися в цей час від проведення розважальних заходів та святкувань. Об 11:00 розпочнеться Чин похорону Героїв у Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла, 11:30 – міська церемонія прощання на площі Ринок.

Поховають воїнів на Личаківському кладовищі.

Маршрут похоронної процесії: Гарнізонний храм свв. апп. Петра і Павла УГКЦ (вул. Театральна, 11) – пл. Катедральна – пл. Ринок (міська церемонія прощання) – вул. Руська – вул. Підвальна – вул. Володимира Винниченка – пл. Соборна – вул. Пекарська – вул. Шімзерів – вул. Мечникова – Личаківський цвинтар.

Андрій Коваль (14.10.1988-03.12.2022). Уродженець села Плешевичі Львівської області.

Навчався у Гусаківському навчально-виховному комплексі «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад». Закінчив правничий факультет Міжрегіональної Академії управління персоналом.

У мирний час працював у будівельній сфері. Захоплювався кулінарією, рибальством та футболом.

Солдат. Із початком повномасштабного вторгнення російської федерації проходив військову службу на посаді старшого стрільця 2-го відділення 2-го взводу 2-ї роти 1-го аеромобільного батальйону 81-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

У Андрія Коваля залишилися мама, дружина, донька та брат.

Андрій Ламонін (11.12.1973-02.12.2022). Львів’янин.

Навчався у Львівській спеціальній загальноосвітній школі №102.

У 2014-2017 роках виконував бойові завдання у зоні проведення Антитерористичної операції у складі 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха оперативного командування «Схід» Сухопутних військ Збройних сил України.

Старший солдат. Із початком повномасштабного вторгнення російської федерації став на захист Батьківщини. Боровся із загарбниками у складі 68-ї окремої єгерської бригади Корпусу резерву Сухопутних військ Збройних сил України.

У Андрія Ламоніна залишилися мама, сестра, два племінники та дядько.

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