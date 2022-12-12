Ворог обстріляв житловий район Херсона. Оновлено

Російські окупанти вчергове атакували Херсон. Жертвою росіян стали двоє цивільних, є поранені. Про це повідомили у Офісі генпрокурора України.

У понеділок, 12 грудня, росіяни завдали артилерійських ударів по Херсонщині з тимчасово окупованої території України. Під атаку потрапив житловий мікрорайон обласного центру.

Унаслідок обстрілу загинула жінка, ще четверо цивільних отримали травми різного ступеня.

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У Херсонській ОВА згодом повідомили про двох загиблих та сімох поранених.

Також бригади екстреної медичної допомоги разом із Червоним Хрестом прямують до мікрорайону Острів. Кількість постраждалих наразі невідома.

Від прицільного влучення снарядів у будинки відбулося загоряння декількох квартир в одній з багатоповерхівок. За попередніми даними, обстріл здійснювався з ракетних систем залпового вогню та артилерії.