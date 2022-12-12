На Львівщині на хабарі погорів високопосадовець виправної колонії

Заступник керівника однієї з виправних колоній Львівської області за хабар у 3600 доларів збирався продати майно держустанови. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному управлінні ДБР.

Правоохоронці не уточняють, про яку саме виправну колонію йдеться. Відомо, що перший заступник начальника планував незаконно продати майно держустанови за неправомірну грошову винагороду.

Встановлено, що за 3600 доларів високопосадовець мав зняти це майно з балансу виправної колонії. У вартість також входила його доставка до нового власника. Найімовірніше, йдеться про транспортний засіб.

Затримали зловмисника на «гарячому» під час отримання хабара. Гроші та майно у нього вилучили.

Під час обшуків на території виправного закладу також вилучили бухгалтерські документи та відеозаписи, які підтверджують проведення оборудки.

Посадовцю оголосили підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексі України). Санкція статті передбачає до десяти років тюрми.

Суд вже обрав фігуранту справи запобіжний захід – тримання під вартою.

Нагадаємо, нещодавно на хабарі затримали начальника однієї з виправних колоній у Львові. За 2000 доларів він обіцяв подати до суду подання про умовно-дострокове звільнення засудженого.

А наприкінці 2020 року суд виправдав заступника начальника виправної колонії у Львові, якого обвинувачували у хабарництві. Кваліфікацію злочину змінили і визнали посадовця винним лише у зловживанні владою. Більше того, його звільнили від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням терміну давності.

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