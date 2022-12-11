Втрати Росії перевалили за 94 тисячі військових

За добу російська окупаційна армія в Україні позбулася ще майже чотирьох сотень своїх військових, десятьох дронів і двох танків. Про це йдеться на сторінці Генштабу у Facebook.

Загальні бойові втрати ворога з 24 лютого до ранку 11 грудня становлять:

особового складу ‒ близько 94 140 осіб ліквідовано (+380),

танків ‒ 2942 одиниці (+2),

бойових броньованих машин ‒ 5920 одиниць (+3),

артилерійських систем – 1928 одиниць (+1),

РСЗВ – 397 одиниць (+0),

засоби ППО ‒ 211 одиниць (+1),

літаків – 281 одиниця (+0),

гелікоптерів – 264 одиниці (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1613 одиниць (+10),

крилаті ракети ‒ 592 одиниці (+0),

кораблі /катери ‒ 16 одиниць (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 4540 одиниць (+5),

спеціальна техніка ‒ 167 одиниць (+0).

Всі дані уточнюються.

Зазначимо, що у своїх офіційних зведеннях Генштаб подає узагальнену кількість загиблих російських військових. Натомість поранених окупантів у рази більше.

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