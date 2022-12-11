Втрати Росії перевалили за 94 тисячі військових

За добу російська окупаційна армія в Україні позбулася ще майже чотирьох сотень своїх військових, десятьох дронів і двох танків. Про це йдеться на сторінці Генштабу у Facebook.
Загальні бойові втрати ворога з 24 лютого до ранку 11 грудня становлять:
- особового складу ‒ близько 94 140 осіб ліквідовано (+380),
- танків ‒ 2942 одиниці (+2),
- бойових броньованих машин ‒ 5920 одиниць (+3),
- артилерійських систем – 1928 одиниць (+1),
- РСЗВ – 397 одиниць (+0),
- засоби ППО ‒ 211 одиниць (+1),
- літаків – 281 одиниця (+0),
- гелікоптерів – 264 одиниці (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1613 одиниць (+10),
- крилаті ракети ‒ 592 одиниці (+0),
- кораблі /катери ‒ 16 одиниць (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4540 одиниць (+5),
- спеціальна техніка ‒ 167 одиниць (+0).
Всі дані уточнюються.
Зазначимо, що у своїх офіційних зведеннях Генштаб подає узагальнену кількість загиблих російських військових. Натомість поранених окупантів у рази більше.
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Наталя Дуляба