В УПЦ МП на Харківщині знайшли купи готівки і сухпайки рашистів

Під час обшуків на території Харківської єпархії УПЦ Московського патріархату правоохоронці виявили сотні тисяч готівки, прокремлівську літературу та сухпайки російської армії. Про це Львівському порталу повідомили у Службі безпеки України.

Спецслужби завершили свої контррозвідувальні заходи на об’єктах УПЦ МП у Харківській області. На фото видно, що йдеться, зокрема, про храм Княгині Ольги.

На території єпархії виявили бібліотеки з прокремлівською літературою, матеріали, що вихваляють країну-агресора, значну кількість готівки у різній валюті, включно з російськими рублями.

В одній із церков навіть зберігали сухпайки російських окупаційних угруповань. Там же викрили монаха з паспортом РФ. Наразі правоохоронці перевіряють його можливу причетність до розвідувально-підривної діяльності спецслужб країни-агресора.

Всі вилучені матеріали направлено на експертизу для вжиття подальших процесуальних дій.

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Нагадаємо, напередодні спецслужби викрили і затримали диякона УПЦ МП, який агітував за «приєднання» Запорізької області до Росії.

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