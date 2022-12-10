Диякон УПЦ МП агітував за «приєднання» Запоріжжя до Росії

Диякон однієї з церков Запорізької єпархії УПЦ Московського патріархату публічно схвалював проведення незаконного референдуму щодо «приєднання» регіону до складу Росії. Про це Львівському порталу повідомили у Службі безпеки України.

Спіймали зловмисника спецслужби під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах півдня України.

Встановлено, що диякон церкви УПЦ МП на Запоріжжі агітував за так зване «приєднання» регіону до Росії. Для цього активував профіль у забороненій соцмережі «Вконтакте» і від свого імені поширював заклики прокремлівських блогерів на підтримку фейкового плебісциту.

«Коментуючи російські публікації, московський піп закликав людей прийти на «виборчі дільниці» і «проголосувати» на користь країни-агресора. Крім цього, у своїх «дописах» він заперечував існування українського народу, його мови і культури», – кажуть в СБУ.

Також клірик ставив під сумнів державний суверенітет і територіальну цілісність України у міжнародно визнаних кордонах.

Ініційована СБУ незалежна експертиза опублікованих матеріалів підтвердила підривну діяльність фігуранта. Під час обшуків за місцем його проживання правоохоронці виявили техніку з доказами злочинів.

Наразі диякону УПЦ МП оголосили підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників),

ч. 1 ст. 161 (умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, релігійної ворожнечі).

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу зловмиснику. Триває слідство.

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