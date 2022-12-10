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У Львові похоронили Героя України Юрія Шухевича

Наталя Дуляба

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У суботу, 10 грудня, Львів провів в останню путь Юрія Шухевича – Героя України, дисидента, політв’язня і сина командувача УПА Романа Шухевича. Про це повідомляє Львівський портал.

Чин похорону пройшов у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла, а поховали Юрія Шухевича на полі почесних поховань №67 Личаківського кладовища.

Попрощатись із відомим політичним діячем прийшли небайдужі львів’яни, громадські діячі, активісти й представники влади.

Юрій Шухевич помер 22 листопада у Німеччині, де він лікувався. Йому було 89 років.

Довідково:

Юрій-Богдан Шухевич народився 28 березня 1933 року у селі Оглядів на Львівщині у родині Романа та Олександри Шухевичів. Український політичний діяч, народний депутат України VIII скликання, член Української Гельсінської Групи, активний дисидент, політичний в’язень у 1948-1956, 1956-1968, 1972-1988 роках.

Юрій Шухевич провів 28 років у в’язницях і таборах СРСР.  Протягом 1990-1994 років був організатором і головою УНА-УНСО. У серпні 2006 року президент Віктор Ющенко присвоїв Юрію Шухевичу найвищу державну нагороду – звання Героя України.

Юрій Шухевич був ініціатором й автором закону, завдяки якому з 2015 року воїни УПА офіційно отримали статус борців за незалежність України у XX столітті.

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Фото: Максим Козицький

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