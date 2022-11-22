Помер Юрій Шухевич

У віці 89 років помер Герой України, багаторічний політв’язень та син командувача УПА Романа Шухевича Юрій Шухевич. Про це повідомляє NTA.

Так, смерть підвердила дружина Наталія. Шухевич помер вночі 22 листопада у Німеччині, де він проходив лікування. Йому було 89 років.

Довідка:

Юрій-Богдан Шухевич народився 28 березня 1933 року у селі Оглядів на Львівщині у родині Романа та Олександри Шухевичів. Український політичний діяч, народний депутат України VIII скликання, член Української Гельсінської Групи, активний дисидент, політичний в’язень у 1948–1956, 1956–1968, 1972–1988 роках.

Юрій Шухевич провів 28 років у в’язницях і таборах СРСР. 1990 – 1994 став організатором і головою УНА-УНСО. У серпні 2006 року Президент України Віктор Ющенко надав Юрію Шухевичу звання Героя України .