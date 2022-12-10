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Росія втратила 93 760 своїх військових

Наталя Дуляба

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Протягом доби російські окупанти позбулися ще 370 своїх військових, трьох танків і п‘ятьох бойових броньованих машин. Про це йдеться на сторінці Генштабу у Facebook.

Загальні бойові втрати ворога з 24 лютого по ранок 10 грудня орієнтовно склали:

  • особового складу / personnel — близько 93 760 (+370) осіб ліквідовано
  • танків / tanks — 2940 одиниць (+3)
  • бойових броньованих машин / APV — 5917 одиниць (+5)
  • артилерійських систем / artillery systems — 1927 одиниць (+1)
  • РСЗВ / MLRS — 397 одиниць (+2)
  • засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems — 211 одиниць (+0)
  • літаків / aircraft — 281 одиниця (+0)
  • гелікоптерів / helicopters — 264 одиниці (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level — 1603 одинмці (+0),
  • крилаті ракети / cruise missiles — 592 одиниці (+0)
  • кораблі /катери / warships / boats — 16 одиниць (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks — 4535 одиниць (+4)
  • спеціальна техніка / special equipment — 167 одиниць (+3).

Найбільших втрат окупанти зазнали на Бахмутському та Лиманському напрямках.

Всі дані уточнюються.

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