Росія втратила 93 760 своїх військових

Протягом доби російські окупанти позбулися ще 370 своїх військових, трьох танків і п‘ятьох бойових броньованих машин. Про це йдеться на сторінці Генштабу у Facebook.
Загальні бойові втрати ворога з 24 лютого по ранок 10 грудня орієнтовно склали:
- особового складу / personnel — близько 93 760 (+370) осіб ліквідовано
- танків / tanks — 2940 одиниць (+3)
- бойових броньованих машин / APV — 5917 одиниць (+5)
- артилерійських систем / artillery systems — 1927 одиниць (+1)
- РСЗВ / MLRS — 397 одиниць (+2)
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems — 211 одиниць (+0)
- літаків / aircraft — 281 одиниця (+0)
- гелікоптерів / helicopters — 264 одиниці (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level — 1603 одинмці (+0),
- крилаті ракети / cruise missiles — 592 одиниці (+0)
- кораблі /катери / warships / boats — 16 одиниць (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks — 4535 одиниць (+4)
- спеціальна техніка / special equipment — 167 одиниць (+3).
Найбільших втрат окупанти зазнали на Бахмутському та Лиманському напрямках.
Всі дані уточнюються.
Наталя Дуляба