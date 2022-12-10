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Мешканка Львівщини загинула під час пожежі у власному домі

Наталя Дуляба

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79-річна мешканка Золочівського району загинула під час пожежі у власному будинку. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Фатальний випадок стався у ніч на суботу, 10 грудня, в селі Грабова, що поблизу Буська. Тут орієнтовно о 03:00 год. спалахнув дерев’яний житловий будинок.

Коли на місце прибули рятувальники, то з вікон уже вибивався густий чорний дим. Під час розвідки пожежі в одній з кімнат вони виявили мертву жінку. Загиблою виявилась 79-річна власниця помешкання.

Загасити пожежу вогнеборцям вдалось о 03:47 год. Полум’я встигло знищити частину речей домашнього вжитку та пошкодити стіни.

Наразі всі деталі події встановлюються.

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