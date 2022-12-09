Затримали «енергетика», який перенаправив світло окупантам

СБУ затримала «енергетика» окупантів, який знеструмив частину Донеччини і направив електрику до баз агресора. Про це йдеться у Facebook СБУ.

Служба безпеки викрила ще одного колаборанта в результаті стабілізаційних заходів у звільнених районах Донецької області. Поплічником ворога виявився колишній працівник місцевих електромереж, який після тимчасової окупації частини регіону підтримав загарбників.

За це його призначили керівником «РЕС Краснолиманського району», яке підпорядковувалось так званому «міністерству вугілля та енергетики» терористичної організації «днр».

«Перебуваючи на «посаді» зловмисник «від’єднав» районний центр від електроживлення і перенаправив його на потреби окупаційних угруповань рф. Щоб набрати «штат» і провести технічні заходи він налагодив співпрацю з представниками «регіональної енергопостачальної компанії» тимчасово окупованої Горлівки», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що знеструмивши місто, рашисти забезпечували енергопостачання своїх окупаційних органів, військових баз та складів зі зброєю і боєприпасами.

Після звільнення Лиману зловмисник намагався втекти з міста. Однак, співробітники СБУ своєчасно викрили і затримали його. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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