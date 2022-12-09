В РФ незаконно утримують 140 українських політв’язнів

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова повідомила, що наразі понад 140 громадян України залишаються незаконно заарештованими Росією за політично мотивованими звинуваченнями і ця кількість продовжує зростати. Про це повідомляє пресслужба МЗС.

За її словами, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну злочинна окупаційна влада винесла вироки кримським політв’язням, а загальний термін ув’язнення яких вже становить понад 1300 років.

«Значна робота проводиться в рамках Міжнародної Кримської платформи, механізму, який об’єднав зусилля багатьох держав світу і міжнародних організацій задля деокупації Кримського півострова. Велика частина зусиль спрямована саме на забезпечення прав людини на тимчасово окупованих територіях України», – повідомила заступниця міністра.

Еміне Джапарова також розповіла про відповідні інформаційні кампанії, які проводяться МЗС, постійне привернення уваги до питання українських політичних в’язнів в рамках заходів високого рівня, включення вимог щодо звільнення незаконно ув’язнених до резолюцій та заяв міжнародних організацій.

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