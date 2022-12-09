У 2023 році українці зможуть безкоштовно отримати ліки від СМА

Із 2023 року в Україні вперше буде доступний препарат «Еврісді» («Рисдиплам») для лікування дітей, хворих на спінальну м’язову атрофію (СМА). Ліки пацієнти отримуватимуть безоплатно. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі уряду.

На засіданні 9 грудня Кабінет Міністрів затвердив перелік лікарських засобів, які Україна буде закуповувати за договорами керованого доступу. Серед них – препарат «Еврісді» («Рисдиплам»), який постачатиме компанія Roche.

СМА – це рідкісна нервово-м’язова хвороба, яка призводить до атрофії кінцівок, а потім – здатності дихати і, відповідно, до смерті. Відомо, що в Україні такий діагноз встановили понад двом сотням дітей.

«Рисдиплам» – єдиний лікарський засіб проти спінальної м’язової атрофії, яким можна самостійно лікуватися вдома, адже його слід приймати орально.

Препарат стане доступний для пацієнтів зі спінальною м’язовою атрофією першого типу вже у 2023 році. Його отримуватимуть пацієнти зі СМА, які відповідатимуть критеріям включення до програми (вік, тип хвороби тощо), в тому числі ті, яким буде поставлено діагноз за результатами програми розширеного неонатального скринінгу.

Більш детальні умови отримання цього лікарського засобу обіцяють повідомити згодом.

Зазначимо, що врятувати хворого на СМА може ін’єкція швейцарського препарату Zolgensma, але його вартість становить 2 мільйони доларів. Саме на таке лікування українці зазвичай відкривають благодійні збори коштів і потім їдуть за кордон, адже в Україні цей препарат наразі не зареєстрований. Саме так власне вдалося зібрати гроші на лікування маленької львів’янки Вікторії Полюги у 2021 році. Свій довгоочікуваний укол дівчинка отримала на початку 2022 року у США.

Втім для лікування СМА у всьому світі використовують й препарати Spinraza та Evrysdі, однак їх потрібно вводити протягом усього життя. Саме Evrysdі придбають Медзакупівлі України спільно з МОЗ.

Spinraza вперше поставили в Україну влітку цьогоріч, 150 флаконів передали 13 лікарням, в тому числі й Західноукраїнському спеціалізованому дитячому центру у Львові.

Нагадаємо, про намір купувати препарат «Еврісді» (Evrysdі) за бюджетні кошти в Україні стало відомо наприкінці 2021 року.

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