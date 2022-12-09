Росіяни атакували Харківщину

Російські окупанти влучили у приватний будинок на Харківщині. Постраждали четверо осіб. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Так, у четвер, 8 грудня, ворог атакував Харківщину. За даними ОВА, частину ракет вдалося збити українській ППО.

Одна з ракет влучила у приватний будинок у Харківському районі, унаслідок чого зайнялася пожежа. Загалом від російського обстрілу постраждали четверо місцевих мешканців: дві жінки та два чоловіка.

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